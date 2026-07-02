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Командир взвода «Востока» рассказал о ловушках ВСУ в Новоселовке

ВСУ при обороне Новоселовки использовали тоннели и минировали подходы к ним.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Боевики ВСУ при обороне Новоселовки в Запорожской области использовали разветвленную сеть подземных тоннелей и минировали подходы к ним различными ловушками, рассказал РИА Новости командир взвода группировки войск «Восток» с позывным Чебурашка.

По словам военнослужащего, оборонительные позиции ВСУ были заранее подготовлены и включали хорошо оборудованные траншеи и подземные сообщения.

«Туннели у них там хорошо окопаны. Ловушки также, естественно, ставят даже в туннелях. Они знают, что мы идем, поэтому где-то гранату положат, где-то “лепестки”, и даже в траншеях делают ловушки», — рассказал Чебурашка.

Он отметил, что российские штурмовики уделяли особое внимание проверке маршрутов продвижения, поскольку противник часто устанавливал растяжки и другие взрывные устройства.

«Мы своих солдат обучаем, показываем, что на углах, сбоку траншеи может быть натянута ниточка, леска, где-то может лежать граната. Даже если граната просто лежит на земле, возможно, она уже без чеки — нечаянно заденешь, и она взорвется», — пояснил командир взвода.

Минобороны России 28 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовка в Запорожской области силами группировки войск «Восток».

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