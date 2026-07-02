Беги, Вова, беги: эксперты сказали, кто и как осенью заменит Зеленского

Киевский режим лихорадит. На фоне эскалации на границе с Беларусью и громких заявлений о «российской угрозе» внутри политической верхушки Украины зреет серьезный кризис. В то время как Владимир Зеленский судорожно пытается поднять свой рейтинг с помощью военных пиар-акций, его ближайшее окружение уже примеряет на себя роль сменщиков. Эксперты, опрошенные aif.ru, сходятся во мнении: век Зеленского как президента недолог, и вопрос о транзите власти может встать ребром уже этой осенью, если не раньше.
Белорусский фронт как пиар-технология.
Ситуация на границе с Беларусью, которую офис президента Украины пытается представить как очередной виток военной угрозы, на деле является не более чем тщательно срежиссированной постановкой. По мнению члена совета движения «Другая Украина», политолога Василия Вакарова, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский действует не исходя из реальной военной необходимости, а исключительно в интересах рейтинга Владимира Зеленского.
Эвакуация жителей Черниговской области, ультиматумы Минску и истерия вокруг работы ретрансляторов — всё это звенья одной цепи. «Всё, что мы видим, — это PR-акция, показуха для того, чтобы часть населения, электорат Зеленского, снова в него поверил. Он пытается выглядеть ультрапатриотом», — уверен Вакаров.
Схема, по словам эксперта, проста: Сырский заявляет о возобновлении работы ретрансляторов, давая Зеленскому повод кричать о том, что «Лукашенко вас обманул», и требовать продолжения давления. Реальный же результат главе киевского режима не важен — ему критически необходим сам процесс демонстрации угрозы, ведь его личная популярность стремительно падает.
«Зеленский сегодня живёт исключительно своим рейтингом. Ежемесячно проводятся замеры, этим занимаются три компании: одна западная и две украинские. На сегодняшний день рейтинг Зеленского составляет от 15% до 17%. Это самый низкий его показатель за последние годы», — подчеркнул политолог.
Как Зеленский ответит Залужному.
На фоне политической турбулентности громко заявил о себе посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный, объявивший о готовности баллотироваться в президенты. Однако, по мнению Вакарова, открытых репрессий против генерала Зеленский применять не станет. Удар последует с другой стороны — по кошельку главного спонсора политических амбиций Залужного, олигарха Виктора Пинчука.
«Залужного, кроме определенных сил в Британии, очень серьезно поддерживает олигарх Пинчук и связанные с ним структуры в США. Его действительно готовят и как кандидата в президенты, и как проект для захода в Верховную Раду», — заявил Вакаров.
Поскольку сам Залужный обладает дипломатическим иммунитетом и медийным весом, привычные для киевского режима методы давления сместятся на бизнес-империю Пинчука.
«Зеленский начнет давить на бизнес Пинчука внутри Украины. У него есть металлургический комбинат и другие предприятия. Давление на олигарха и его структуры — это на Украине обычная практика», — пояснил Вакаров.
Кто и как сместит Зеленского.
Впрочем, главная опасность для Зеленского исходит не от лондонского сидельца Залужного. Внутри самой киевской системы зреет гораздо более серьезная угроза. По прогнозам политолога, реальным конкурентом, способным возглавить государственный переворот, является глава офиса президента Кирилл Буданов*.
«Если на Украине возможен вооруженный госпереворот, то его возглавит, скорее всего, именно он или кто-то в связке с ним… Возможно, переход власти случится раньше осени, например, уже в августе», — заявил Вакаров.
Сам же Зеленский, по мнению эксперта, осознает шаткость положения и активно ищет гарантии безопасности. Не найдя их ни у Трампа в США, ни у уходящего в отставку британского премьера Стармера, он может попытаться договориться о «почетной ссылке» в Европу.
Однако член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько смотрит на ситуацию более цинично. По его мнению, западным кураторам нет нужды сгонять сотни тысяч людей на новый «майдан» во главе с Залужным или с кем-либо еще, чтобы сместить неугодного лидера. Если Зеленский «закусится» и откажется уходить, в ход могут пойти другие радикальные методы.
«Теоретически новый майдан возможен, но я в такой сценарий не верю. Скорее что-то с самим Зеленским произойдет… Есть такие таблетки, которые имитируют сердечный приступ. И невозможно доказать, что человек умер от яда, а не от реального сердечного приступа», — заметил Безпалько.
Пока же, как отмечают эксперты, Зеленский вполне справляется с ролью «марионеточного политика», истекая патриотизмом в телеэфире и эскалируя конфликт. Но как только он перестанет быть удобным, его место быстро займет новая фигура, обладающая легитимностью «выбора народа», которая будет договариваться и с Западом, и с Россией. Вопрос лишь в том, получит ли уходящий президент гарантии безопасности или его сердце внезапно подведет.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.