Беги, Вова, беги: эксперты сказали, кто и как осенью заменит Зеленского

Киевский режим лихорадит. На фоне эскалации на границе с Беларусью и громких заявлений о «российской угрозе» внутри политической верхушки Украины зреет серьезный кризис. В то время как Владимир Зеленский судорожно пытается поднять свой рейтинг с помощью военных пиар-акций, его ближайшее окружение уже примеряет на себя роль сменщиков. Эксперты, опрошенные aif.ru, сходятся во мнении: век Зеленского как президента недолог, и вопрос о транзите власти может встать ребром уже этой осенью, если не раньше.