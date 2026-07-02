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В WP назвали беспрецедентным рост доходов Трампа за 2025 год

Рост состояния президента США Дональда Трампа за 2025 год является беспрецедентным для американских лидеров, пишет The Washington Post.

Рост состояния президента США Дональда Трампа за 2025 год является беспрецедентным для американских лидеров, пишет The Washington Post.

Газета отмечает, что ни один президент США в прошлом не получал за время пребывания в должности таких доходов, как те, о которых на этой неделе говорил Трамп.

«Согласно его последним декларациям о доходах, в прошлом году доход президента превысил $2,2 млрд благодаря криптовалютным активам и связанным с ними проектами. Эти цифры свидетельствуют о значительном росте доходов по сравнению с его первым сроком, когда Трамп всё ещё получал значительные доходы, но в меньших объёмах», — говорится в материале.

Ранее в CNBC сообщили, что доходы Трампа от криптовалюты в 2025 году превысили $500 млн.

В октябре 2025 года в Forbes писали, что американский лидер владеет значительным пакетом биткоинов на сумму около $870 млн, что делает его одним из крупнейших держателей данной криптовалюты в мире.

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