В WP назвали беспрецедентным рост доходов Трампа за 2025 год

«Согласно его последним декларациям о доходах, в прошлом году доход президента превысил $2,2 млрд благодаря криптовалютным активам и связанным с ними проектами. Эти цифры свидетельствуют о значительном росте доходов по сравнению с его первым сроком, когда Трамп всё ещё получал значительные доходы, но в меньших объёмах», — говорится в материале.