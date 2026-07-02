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США предложили учет расходов на оборону при распределении льгот в НАТО

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что союзникам по объединению, которые увеличивают расходы на оборону, необходимо предоставлять политические и экономические льготы.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что союзникам по объединению, которые увеличивают расходы на оборону, необходимо предоставлять политические и экономические льготы.

«Мы считаем, что те, кто делают больше, должны получать преимущества за свои усилия — больше времени с лидерами, приоритет в приобретении и закупках вооружений», — сказал господин Уитакер (цитата по Bloomberg).

По словам дипломата, Польшу, Германию, а также государства Северной Европы и Балтии можно отнести к членам альянса с высокими военными расходами. Однако он добавил, что общая оборонная подготовка Европы остается «неполной».

Господин Уитакер также допустил, что Вашингтон может пойти на меры против стран, которые не выполнят целевой ориентир НАТО по выделению 5% ВВП на оборону к 2035 году.

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