«Дела совсем плохи»: СМИ сообщили о серьезных проблемах у Зеленского

За последние месяцы отношения между Варшавой и Киевом заметно ухудшились. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого Орла — за героизацию деятелей УПА*, убивавших в том числе поляков.