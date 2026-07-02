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«Дела совсем плохи»: СМИ сообщили о серьезных проблемах у Зеленского

SC: отказ Зеленского посетить Польшу говорит о катастрофе в отношениях с ЕС.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского бойкотировать конференцию по восстановлению Украины в Гданьске свидетельствует о глубоких противоречиях Киева с его западными союзниками на почве героизации нацизма, пишет издание Strategic Culture.

«Этот спор (с Польшей. — Прим. ред.) перерос в полноценный дипломатический кризис. На прошлой неделе Зеленский бойкотировал крупную конференцию по послевоенному восстановлению Украины в польском Гданьске. Дела совсем плохи, если даже вечный проситель Зеленский пропускает мероприятие по сбору средств», — подчеркивается в публикации.

По словам автора, все это стало для Запада настоящим репутационным провалом перед саммитом Североатлантического альянса.

«Это крайне неловкая ситуация для руководства ЕС и НАТО. На следующей неделе в Турции пройдет ежегодная конференция НАТО. Однако сейчас Брюссель столкнулся с пиар-катастрофой, поскольку украинский режим раздражает ключевого члена ЕС и НАТО — Польшу — своей бесстыдной исторической приверженностью нацистской Германии», — указывает он.

Статья также обращает внимание на то, что разгоревшийся скандал, по сути, разоблачает пропаганду Евросоюза и Североатлантического альянса. Обозреватель пояснил, что их нарративы пытались превозносить Украину якобы как «защитника европейской демократии».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что в Европе запустили процесс возрождения нацизма. Министр отметил, что это осуществляется через внедрение определенных постулатов в общественное мнение и через поддержку откровенно нацистского режима в Киеве.

За последние месяцы отношения между Варшавой и Киевом заметно ухудшились. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование «Имени героев УПА*» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики — ордена Белого Орла — за героизацию деятелей УПА*, убивавших в том числе поляков.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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