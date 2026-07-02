Юрист Виноградов: в ряде случаев долги по кредиту переходят по наследству

После смерти заёмщика его долги не переходят автоматически на детей, родителей, супруга или иных лиц, связанных с заемщиком семейными отношениями. Согласно статье 1175 Гражданского кодекса, наследники отвечают по долгам наследодателя только в том случае, если приняли наследство.
Об этом рассказал в беседе с RT член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«При этом ответственность ограничена стоимостью перешедшего им наследственного имущества. Иными словами, если гражданин получил в наследство квартиру, автомобиль, денежные средства, к нему переходят и долговые обязательства умершего в пределах стоимости наследства», — привёл пример эксперт.
Например, если стоимость принятого наследства составляет один миллион рублей, а задолженность по кредиту — полтора миллиона рублей, кредитор сможет взыскать с наследника не более одного миллиона рублей, пояснил специалист.
Требовать погашения оставшейся части долга за счёт личных средств наследника банк не вправе, подчеркнул собеседник RT.
«Если родственник отказался от наследства либо не принял его в установленный законом срок, обязанности по выплате кредита у него не возникает. Поэтому перед принятием наследства важно выяснить не только состав актива наследства, но и наличие долговых обязательств умершего», — посоветовал Виноградов.
В случае, когда родственник выступал созаёмщиком или поручителем по кредиту, обязанность по погашению задолженности возникает не по причине родства с умершим, а на основании ранее заключённого договора, добавил юрист.
«После смерти основного заёмщика банк вправе предъявить требования к поручителю или созаёмщику в соответствии с условиями договора и действующим законодательством», — объяснил эксперт.
По его словам, многие кредитные договоры предусматривают страхование жизни и здоровья заёмщика.
«Если смерть будет признана страховым случаем и отсутствуют основания для отказа в выплате, задолженность может быть полностью или частично погашена страховой компанией», — заключил Виноградов.
Ранее преподаватель Университета «Синергия», правозащитник Антон Палюлин объяснил в беседе с RT, что делать в случае отсутствия в кредитной истории информации о погашении задолженности.