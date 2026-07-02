Юрист Виноградов: в ряде случаев долги по кредиту переходят по наследству

«Если родственник отказался от наследства либо не принял его в установленный законом срок, обязанности по выплате кредита у него не возникает. Поэтому перед принятием наследства важно выяснить не только состав актива наследства, но и наличие долговых обязательств умершего», — посоветовал Виноградов.