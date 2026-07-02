Беспилотники «Севера» уничтожили танк Т-64 ВСУ и более 40 солдат ВСУ за ночь

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов было уничтожено: танк Т-64, самоходная артиллерийская установка 2С1 “Гвоздика”, самоходная гаубица 2С19 “Иста-С”, 2 пункта управления БПЛА, 7 огневых групп и 4 квадроцикла ВСУ. Общая численность потерь составила более 40 солдат ВСУ», — рассказали в Северной группировке войск.