Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники «Севера» уничтожили танк Т-64 ВСУ и более 40 солдат ВСУ за ночь

Российские военнослужащие также ликвидировали два пункта управления дронами противника.

КУРСК, 2 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили танк Т-64 ВСУ, более 40 украинских солдат, а также 2 пункта управления беспилотниками в Харьковской и Сумской областях за ночь. Об этом сообщили ТАСС в группировке.

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов было уничтожено: танк Т-64, самоходная артиллерийская установка 2С1 “Гвоздика”, самоходная гаубица 2С19 “Иста-С”, 2 пункта управления БПЛА, 7 огневых групп и 4 квадроцикла ВСУ. Общая численность потерь составила более 40 солдат ВСУ», — рассказали в Северной группировке войск.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше