Косачев: Евросоюзу будет трудно найти приемлемого для России переговорщика

Во-первых, как отметил Косачев в интервью ТАСС, переговорщик должен обладать непререкаемым авторитетом в самой Европе. Кроме того, он должен иметь достаточный авторитет в России. Сенатор объяснил, что возможный переговорщик «не должен ассоциироваться с той прежней, как минимум — ошибочной, как максимум — преступной политикой» ЕС в отношении России, в том числе в контексте украинского кризиса.