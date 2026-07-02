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Косачев: Евросоюзу будет трудно найти приемлемого для России переговорщика

Евросоюзу будет трудно найти подходящего кандидата для переговоров с Москвой, считает заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев.

Евросоюзу будет трудно найти подходящего кандидата для переговоров с Москвой, считает заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев.

По словам сенатора, организация возможных переговоров предполагает наличие у европейской стороны представителя, отвечающего двум критериям.

Во-первых, как отметил Косачев в интервью ТАСС, переговорщик должен обладать непререкаемым авторитетом в самой Европе. Кроме того, он должен иметь достаточный авторитет в России. Сенатор объяснил, что возможный переговорщик «не должен ассоциироваться с той прежней, как минимум — ошибочной, как максимум — преступной политикой» ЕС в отношении России, в том числе в контексте украинского кризиса.

«И найти такого человека — это задача очень сложная», — заключил Косачев.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин отметил, что приемлемым для Москвы переговорщиком от Европы станет тот, кто «не наговорил и не сделал гнусностей» в отношении России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Евросоюз пока ограничивается спекуляциями относительно кандидатуры возможного переговорщика с Россией.

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