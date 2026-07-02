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Эксперты ожидают шокирующих для Киева итогов саммита НАТО в Турции

В Турции 7−8 июля пройдет саммит НАТО. Политолог Данилин сказал, каким может быть шокирующий итог. Подробнее — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Итогом саммита НАТО в Турции может стать резкое сокращение военного финансирования со стороны США и их военного присутствия в Европе, заявил в эксклюзивном комментарии для aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что страны НАТО во время подготовки к саммиту альянса в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по помощи Украине на 2027 год, так как против этого выступила Италия.

Саммит НАТО в Турции пройдёт 7−8 июля 2026 года в Анкаре. Место проведения — президентский комплекс Бештепе (Кюллие).

«Саммит может быть довольно ярким, если Соединенные Штаты в лице Трампа пойдут на то, чтобы существенным образом сократить свое военное и финансовое присутствие в Европе. Перспективы есть подобные», — сказал Данилин.

Политолог добавил, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и британский король Карл III делают все, чтобы этого не произошло.

Ранее Данилин раскрыл истинную причину отказа Италии спонсировать Украину.

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