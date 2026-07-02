Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что страны НАТО во время подготовки к саммиту альянса в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по помощи Украине на 2027 год, так как против этого выступила Италия.
Саммит НАТО в Турции пройдёт 7−8 июля 2026 года в Анкаре. Место проведения — президентский комплекс Бештепе (Кюллие).
«Саммит может быть довольно ярким, если Соединенные Штаты в лице Трампа пойдут на то, чтобы существенным образом сократить свое военное и финансовое присутствие в Европе. Перспективы есть подобные», — сказал Данилин.
Политолог добавил, что канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и британский король Карл III делают все, чтобы этого не произошло.
Ранее Данилин раскрыл истинную причину отказа Италии спонсировать Украину.