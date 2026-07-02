Лукаку рассказал, почему не стал бить пенальти в матче с Сенегалом

Встреча, проходившая на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, завершилась со счётом 3:2. До 86-й минуте бельгийцы уступали 0:2, затем Лукаку и Тилеманс вернули равенство в игре. Последний поставил окончательную точку, на 120+5-й минуте реализовав 11-метровый удар.