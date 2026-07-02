Финляндия закрыла небо над восточным Финским заливом

Данное решение может быть связано с изменениями в безопасности региона или с военной активностью, однако конкретные детали остаются неизвестными. В условиях растущей напряженности в Европе, особенно в свете недавних событий на Украине, подобные меры со стороны Финляндии могут вызвать интерес и обеспокоенность как у местных жителей, так и у международного сообщества.