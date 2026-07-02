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Весенний призыв завершен: в армию отправились более 21 тысячи казахстанцев

В Казахстане подвели итоги весеннего призыва — на срочную воинскую службу призвали свыше 21 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство обороны.

Источник: Nur.kz

На сайте ведомства рассказали, как распределили призывников:

  • Свыше 11 тысяч человек направлены в Вооруженные силы.

  • Более 7 тысяч — в Национальную гвардию.

  • Около 2 тысяч — в Пограничную службу КНБ.

  • Порядка 400 — в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

  • 300 — в Службу государственной охраны.

Повестки о призыве направлялись гражданам посредством SMS-сообщений и уведомлений в личном кабинете на портале eGov. Предоставление отсрочек и освобождение от призыва осуществлялись в автоматическом режиме.

Военнослужащим, имеющим обязательства перед банками и другими финансовыми организациями, предоставляются кредитные каникулы на период прохождения срочной воинской службы.

Отличники боевой службы после увольнения в запас могут поступить в высшие учебные заведения по государственному образовательному гранту. Остальные военнослужащие могут поступить на платной основе без сдачи ЕНТ.