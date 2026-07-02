Весенний призыв завершен: в армию отправились более 21 тысячи казахстанцев

На сайте ведомства рассказали, как распределили призывников:
Свыше 11 тысяч человек направлены в Вооруженные силы.
Более 7 тысяч — в Национальную гвардию.
Около 2 тысяч — в Пограничную службу КНБ.
Порядка 400 — в Министерство по чрезвычайным ситуациям.
300 — в Службу государственной охраны.
Повестки о призыве направлялись гражданам посредством SMS-сообщений и уведомлений в личном кабинете на портале eGov. Предоставление отсрочек и освобождение от призыва осуществлялись в автоматическом режиме.
Военнослужащим, имеющим обязательства перед банками и другими финансовыми организациями, предоставляются кредитные каникулы на период прохождения срочной воинской службы.
Отличники боевой службы после увольнения в запас могут поступить в высшие учебные заведения по государственному образовательному гранту. Остальные военнослужащие могут поступить на платной основе без сдачи ЕНТ.