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МЧС: число подтопленных в Свердловской области домов превысило 330

Число подтопленных в Свердловской области жилых домов превысило 330, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Число подтопленных в Свердловской области жилых домов превысило 330, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Всего на территории области затоплены 336 жилых домов, 62 дачных дома, 3112 приусадебных участков, семь низководных мостов, две автомобильных дороги, ограничено автотранспортное сообщение с 17 населёнными пунктами (647 домов, 1590 человек, из них 363 ребёнка)», — говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле из подтопленных садовых товариществ спасатели эвакуировали 108 человек.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что июль в Свердловской области не будет таким дождливым, как июнь, по крайней мере, в первой половине месяца.

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