МЧС: число подтопленных в Свердловской области домов превысило 330

Число подтопленных в Свердловской области жилых домов превысило 330, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«Всего на территории области затоплены 336 жилых домов, 62 дачных дома, 3112 приусадебных участков, семь низководных мостов, две автомобильных дороги, ограничено автотранспортное сообщение с 17 населёнными пунктами (647 домов, 1590 человек, из них 363 ребёнка)», — говорится на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле из подтопленных садовых товариществ спасатели эвакуировали 108 человек.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что июль в Свердловской области не будет таким дождливым, как июнь, по крайней мере, в первой половине месяца.