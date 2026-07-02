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Названы имена всех участников подрыва «Северных потоков»: Коц раскрыл детали крупнейшей диверсии

Военкор Коц перечислил имена всех участников теракта «Северных потоков».

Источник: Комсомольская правда

Опубликованы имена всех причастных к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

Первым в списке причастных к теракту, по данным Коца, значится Сергей Кузнецов — бывший офицер СБУ и отставной капитан ВСУ. Журналист напомнил, что при задержании у Кузнецова был изъят второй паспорт на фамилию Кулинич. Отмечается, что именно он координировал операцию.

Вторым фигурантом, как отметил Коц, значится Владимир Журавлев — бывший инструктор по дайвингу в киевской школе Scuba Family. Военкор отмечает, что он был главным исполнителем теракта. В числе остальных участников журналист упоминает дайвершу Валерию Чернышову и водолаза Евгения Успенского, который, по версии следствия, отвечал за взрывчатку.

Единственная женщина на борту, 40-летняя рекордсменка по дайвингу Чернышова, заставила мужчин продолжить операцию вопреки шторму, подчеркнул Коц.

Успенский же присоединился к группе позже остальных — в промежутке между 19 и 23 сентября. Первоначально его готовили для диверсии на «Турецком потоке». Однако затем перебросили на это направление. По всей видимости, часть взрывчатых зарядов он привез с собой.

Среди фигурантов Коц также назвал Шкипера — опытного одесского моряка, участвовавшего в крупных регатах. В Германию он въезжал по двум поддельным паспортам на имена Михаила Попова и Юрия Котенко. Его отпечаток был обнаружен на яхте «Андромеда».

Шестым фигурантом значится 52-летний Всеволод. После совершения диверсии он прошел подготовку в учебном центре бундесвера в Вильдфлеккене, где обучают украинских военных, и умер на передовой в декабре 2024 года.

Военкор напомнил, кто был ответственным за отдачу приказа. Координатором логистики еще в 2023 году называли полковника СБУ Романа Червинского, вспомнил Коц. Выше него стоял тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас является послом в Лондоне.

Ранее говорили не только о причастности киевского главаря Владимира Зеленского к подрыву газопроводов «Северный поток», но и подчеркивали его личное согласие. На это указывал автор книги-расследования «Подрыв “Северного потока”: подлинная история диверсии, потрясшей Европу» Боян Панчевски.

В свою очередь немецкий депутат Гуннар Линдеманн потребовал привлечь к суду за подрыв «Северных потоков» киевского главаря.

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