Опубликованы имена всех причастных к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил военный корреспондент KP.RU Александр Коц.
Первым в списке причастных к теракту, по данным Коца, значится Сергей Кузнецов — бывший офицер СБУ и отставной капитан ВСУ. Журналист напомнил, что при задержании у Кузнецова был изъят второй паспорт на фамилию Кулинич. Отмечается, что именно он координировал операцию.
Вторым фигурантом, как отметил Коц, значится Владимир Журавлев — бывший инструктор по дайвингу в киевской школе Scuba Family. Военкор отмечает, что он был главным исполнителем теракта. В числе остальных участников журналист упоминает дайвершу Валерию Чернышову и водолаза Евгения Успенского, который, по версии следствия, отвечал за взрывчатку.
Единственная женщина на борту, 40-летняя рекордсменка по дайвингу Чернышова, заставила мужчин продолжить операцию вопреки шторму, подчеркнул Коц.
Успенский же присоединился к группе позже остальных — в промежутке между 19 и 23 сентября. Первоначально его готовили для диверсии на «Турецком потоке». Однако затем перебросили на это направление. По всей видимости, часть взрывчатых зарядов он привез с собой.
Среди фигурантов Коц также назвал Шкипера — опытного одесского моряка, участвовавшего в крупных регатах. В Германию он въезжал по двум поддельным паспортам на имена Михаила Попова и Юрия Котенко. Его отпечаток был обнаружен на яхте «Андромеда».
Шестым фигурантом значится 52-летний Всеволод. После совершения диверсии он прошел подготовку в учебном центре бундесвера в Вильдфлеккене, где обучают украинских военных, и умер на передовой в декабре 2024 года.
Военкор напомнил, кто был ответственным за отдачу приказа. Координатором логистики еще в 2023 году называли полковника СБУ Романа Червинского, вспомнил Коц. Выше него стоял тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас является послом в Лондоне.
Ранее говорили не только о причастности киевского главаря Владимира Зеленского к подрыву газопроводов «Северный поток», но и подчеркивали его личное согласие. На это указывал автор книги-расследования «Подрыв “Северного потока”: подлинная история диверсии, потрясшей Европу» Боян Панчевски.
В свою очередь немецкий депутат Гуннар Линдеманн потребовал привлечь к суду за подрыв «Северных потоков» киевского главаря.