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TWZ: бомбардировщики США покинули Британию после участия в конфликте с Ираном

Американские бомбардировщики B-52H Stratofortres покинули британскую базу ВВС Фэрфорд, откуда они совершали боевые вылеты во время конфликта с Ираном, сообщает портал The War Zone со ссылкой на местных фотографов.

Американские бомбардировщики B-52H Stratofortres покинули британскую базу ВВС Фэрфорд, откуда они совершали боевые вылеты во время конфликта с Ираном, сообщает портал The War Zone со ссылкой на местных фотографов.

«Бомбардировщики B-52 Stratofortress ВВС США вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, завершив развёртывание для поддержки войны против Ирана», — говорится в материале.

Отмечается, что это происходит на фоне работы США и Ирана над мирным соглашением.

По данным портала, базу покинули две группы по три бомбардировщика.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что на непрямых переговорах США и Ирана в Дохе был достигнут прогресс.

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