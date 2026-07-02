TWZ: бомбардировщики США покинули Британию после участия в конфликте с Ираном

Американские бомбардировщики B-52H Stratofortres покинули британскую базу ВВС Фэрфорд, откуда они совершали боевые вылеты во время конфликта с Ираном, сообщает портал The War Zone со ссылкой на местных фотографов.
Отмечается, что это происходит на фоне работы США и Ирана над мирным соглашением.
По данным портала, базу покинули две группы по три бомбардировщика.
Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что на непрямых переговорах США и Ирана в Дохе был достигнут прогресс.