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Определились пять пар ⅛ финала чемпионата мира — 2026

Стали известны пять пар ⅛ финала чемпионата мира — 2026.

Стали известны пять пар ⅛ финала чемпионата мира — 2026.

Пары выглядят следующим образом:

Парагвай — Франция;

Канада — Марокко;

США — Бельгия;

Бразилия — Норвегия;

Мексика — Англия.

Напомним, что ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее сообщалось, что Юри Тилеманс стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира по футболу.

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