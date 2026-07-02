Определились пять пар ⅛ финала чемпионата мира — 2026

Стали известны пять пар ⅛ финала чемпионата мира — 2026.
Пары выглядят следующим образом:
Парагвай — Франция;
Канада — Марокко;
США — Бельгия;
Бразилия — Норвегия;
Мексика — Англия.
Напомним, что ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Ранее сообщалось, что Юри Тилеманс стал автором самого позднего гола в истории чемпионатов мира по футболу.
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