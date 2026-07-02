Пентагон задействовал около 2 тыс. военных в оказании помощи Венесуэле

«В настоящее время ВС США, министерство войны располагают примерно 2 000 военнослужащими в этом районе, они действуют на земле, в воздухе, на море, а также дислоцированы вокруг Венесуэлы. Они ежедневно прилагают усилия для содействия поисково-спасательным операциям, для оказания помощи в ликвидации последствий [землетрясения], а также для обеспечения доставки необходимых грузов», — отметил Донован на брифинге для журналистов.