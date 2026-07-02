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Пентагон задействовал около 2 тыс. военных в оказании помощи Венесуэле

Американские ВС также дислоцированы вокруг региона бедствия.

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Пентагон привлек около 2 тыс. американских военнослужащих к выполнению различных задач, касающихся оказания помощи Венесуэле после землетрясения. Об этом 1 июля заявил глава Южного командования Вооруженных сил (ВС) США Фрэнсис Донован.

«В настоящее время ВС США, министерство войны располагают примерно 2 000 военнослужащими в этом районе, они действуют на земле, в воздухе, на море, а также дислоцированы вокруг Венесуэлы. Они ежедневно прилагают усилия для содействия поисково-спасательным операциям, для оказания помощи в ликвидации последствий [землетрясения], а также для обеспечения доставки необходимых грузов», — отметил Донован на брифинге для журналистов.

Как уточнил генерал, США «для поддержки операций в Венесуэле и вокруг нее» также применяют военно-транспортные самолеты, наземную технику и корабли. Донован заверил, что американские военнослужащие после выполнения этих задач «покинут Венесуэлу и вернутся к текущим операциям» в регионе. В зону оперативной ответственности Южного командования ВС США входят Центральная и Южная Америка, а также Карибский регион.

Агентство Reuters 30 июня сообщило со ссылкой на Донована, что США разместили более 900 военных непосредственно в Венесуэле для оказания помощи.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в венесуэльском штате Яракуй. По последним данным, в результате удара стихии погибли 2 295 человек.

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