«Последний год мы видим однозначное стремление ряда недружественных государств к восстановлению хоть каких-то связей с Приморьем», — сказал он.
По словам дипломата, эти страны стали заложниками антироссийской политики. Четыре года их гражданам рассказывали ужасы о России, а теперь приходится объяснять, почему это все ложь, добавил собеседник агентства.
«Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже высказывалась по этому поводу. Не мы эти связи разрушали, не нам их и восстанавливать. Разговаривать готовы, однако упрашивать никто никого не будет», — подчеркнул Волосастов.
Как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва готова к переговорам со всеми, включая представителей Европейского Союза. По его словам, Кремль не был инициатором сворачивания до нуля отношений с Европой, а инициатива исходила именно из Брюсселя и отдельных столиц Старого Света.