Как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва готова к переговорам со всеми, включая представителей Европейского Союза. По его словам, Кремль не был инициатором сворачивания до нуля отношений с Европой, а инициатива исходила именно из Брюсселя и отдельных столиц Старого Света.