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Недружественные страны хотят восстановить связи с Приморьем, заявили в МИД

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Недружественные государства начали стремиться к восстановлению связей с Приморским краем, рассказал в интервью РИА Новости и.о. представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов.

Источник: © РИА Новости

«Последний год мы видим однозначное стремление ряда недружественных государств к восстановлению хоть каких-то связей с Приморьем», — сказал он.

По словам дипломата, эти страны стали заложниками антироссийской политики. Четыре года их гражданам рассказывали ужасы о России, а теперь приходится объяснять, почему это все ложь, добавил собеседник агентства.

«Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже высказывалась по этому поводу. Не мы эти связи разрушали, не нам их и восстанавливать. Разговаривать готовы, однако упрашивать никто никого не будет», — подчеркнул Волосастов.

Как пояснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва готова к переговорам со всеми, включая представителей Европейского Союза. По его словам, Кремль не был инициатором сворачивания до нуля отношений с Европой, а инициатива исходила именно из Брюсселя и отдельных столиц Старого Света.

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