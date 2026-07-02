МИД Китая призвал США работать над установлением стратегической стабильности

Господин Ван И подчеркнул, что построение стабильных отношений отвечает чаяниям народов обеих стран, ожиданиям международного сообщества и «является не просто лозунгом, оно требует действий, движения навстречу друг другу и неустанных усилий». Он напомнил о достигнутых в мае в Пекине договоренностях между лидерами стран Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.