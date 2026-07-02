Путин провел совещание с Совбезом РФ о развитии Калининградской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с членами Совбеза социально-экономическое развитие Калининградской области.
«Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов, социальной политики», — сказал он.
После этого глава государства предоставил слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Предыдущее совещание прошло 25 июня. Тогда Путин обсудил с участниками встречи обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также развитие отношений с ближайшими соседями.
Отметим, российский эксклав является предметом интереса части воинствующих европейских политиков. Нередко слышатся угрозы в адрес самого западного региона страны. Так, глава министерства иностранных дел Литвы Кестутис Будрис утверждал, что Североатлантический альянс должна показать России способность «проникнуть в небольшую крепость, которую русские построили в Калининграде», и что у альянса есть средства для уничтожения российских баз в эксклаве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бредом риторику о возможной блокаде Калининградской области со стороны НАТО. По ее словам, в этих заявлениях сквозят слабоумие и отвага. Захарова подчеркнула, что альянс необоснованно наращивает военную активность вблизи границ Калининградской области. НАТО создают угрозу стабильности и безопасности.
22 июня сообщалось, что НАТО готовит блокаду Калининграда. Страны Североатлантического альянса на военных учениях начали отрабатывать вблизи Сувалкского коридора удары по Калининграду.
Российский президент заявил, что у России имеются средства, с помощью которых она может сровнять с землей всех, кто попытается уничтожить базы на ее территории.
До этого Владимир Путин предупреждал, что российский лидер ответил на угрозы блокады Калининградской области. Президент подчеркнул, что, если России будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы будут уничтожаться. Такие действия могут привести «к невиданной до этого эскалации конфликта» и все стороны «должны отдавать себе в этом отчет», указал президент РФ.