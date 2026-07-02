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ТАСС: на Украине в июне произошло не менее 12 вооружённых атак на работников ТЦК

На Украине в июне произошло не менее 12 вооружённых нападений на сотрудников военкомата при сопротивлении насильственной мобилизации, пишет ТАСС.

На Украине в июне произошло не менее 12 вооружённых нападений на сотрудников военкомата при сопротивлении насильственной мобилизации, пишет ТАСС.

По данным агентства, инциденты зафиксировали в Одессе, Кривом Роге, Харькове, Николаеве, подконтрольном ВСУ Запорожье, а также в Волынской, Черкасской, Ровненской, Хмельницкой областях.

Всего с начала 2026 года произошло не менее 31 случая вооружённого сопротивления сотрудникам ТЦК. Как минимум четыре сотрудника погибли.

Ранее в Харькове мужчина ударил ножом сотрудников ТЦК при попытке насильно мобилизовать его.

Кроме того, сообщалось, что гражданин Украины открыл стрельбу из автомата по зданию территориального центра комплектования в Хмельницкой области.