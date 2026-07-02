Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир Грот: авиация уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Военнослужащий уточнил, что позиции противника обнаружил расчет разведывательных беспилотников группировки войск «Север».

КУРСК, 2 июля. /ТАСС/. Расчет разведывательных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Север» обнаружил пункт управления БПЛА, который затем уничтожили фугасными авиационными бомбами. Об этом сообщил ТАСС командир роты БПЛА 34-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Грот.

«В Сумской области наш расчет БПЛА обнаружил большое скопление противника, в последующем выяснилось, что это вражеские расчеты дронов гексакоптерного типа. Незамедлительно были переданы координаты, после чего массированными ударами фугасными авиационными бомбами ФАБ-250 пункт управления БПЛА противника был уничтожен», — рассказал он.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше