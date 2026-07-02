Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский блогер проиграл более 30 млн рублей из-за победы сборной США в матче ЧМ-2026

Известный российский блогер Илья Мэддисон лишился крупной суммы денег по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира между США и Боснией и Герцеговиной.

Известный российский блогер Илья Мэддисон лишился крупной суммы денег по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира между США и Боснией и Герцеговиной.

Перед игрой стример сообщил, что сделал ставку размером 30 млн рублей на победу Боснии и Герцеговины в основное время. Если бы его ставка зашла, то он мог бы выиграть 265 млн рублей.

В итоге США обыграли Боснию и Герцеговину и пробились в ⅛ финала ЧМ-2026. Встреча завершилась со счётом 2:0. В следующем раунде хозяева сыграют со сборной Бельгии.

Ранее сообщалось, что Джеко стал первым полевым игроком в истории, вышедшим на матч плей-офф ЧМ в возрасте 40 лет и старше.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше