Российский блогер проиграл более 30 млн рублей из-за победы сборной США в матче ЧМ-2026

Известный российский блогер Илья Мэддисон лишился крупной суммы денег по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира между США и Боснией и Герцеговиной.
Перед игрой стример сообщил, что сделал ставку размером 30 млн рублей на победу Боснии и Герцеговины в основное время. Если бы его ставка зашла, то он мог бы выиграть 265 млн рублей.
В итоге США обыграли Боснию и Герцеговину и пробились в ⅛ финала ЧМ-2026. Встреча завершилась со счётом 2:0. В следующем раунде хозяева сыграют со сборной Бельгии.
Ранее сообщалось, что Джеко стал первым полевым игроком в истории, вышедшим на матч плей-офф ЧМ в возрасте 40 лет и старше.