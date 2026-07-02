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Euractiv: ЕК в сентябре может объявить о планах по запрету соцсетей для детей

Еврокомиссия в сентябре может объявить о планах по запрету социальных сетей для детей, пишет Euractiv со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Еврокомиссия в сентябре может объявить о планах по запрету социальных сетей для детей, пишет Euractiv со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

«Ожидается, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявит о предложениях по введению общеевропейского запрета на использование социальных сетей для детей во время своего ежегодного обращения к парламенту “О положении дел в Европейском союзе” в Страсбурге 16 сентября», — говорится в материале.

Отмечается, что инициатива может проложить путь к принятию в ЕС законодательства или других нормативных актов, обязывающих платформы не допускать к регистрации детей младше определённого возраста.

Ранее сообщалось, что власти Австралии намерены вдвое увеличить максимальные штрафы для социальных платформ, если они сохранят возможность для детей младше 16 лет создавать и использовать аккаунты.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что наиболее активными сторонниками запрета социальных сетей для подростков являются политики с низким уровнем общественного одобрения.

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