Euractiv: ЕК в сентябре может объявить о планах по запрету соцсетей для детей

Еврокомиссия в сентябре может объявить о планах по запрету социальных сетей для детей, пишет Euractiv со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.
«Ожидается, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявит о предложениях по введению общеевропейского запрета на использование социальных сетей для детей во время своего ежегодного обращения к парламенту “О положении дел в Европейском союзе” в Страсбурге 16 сентября», — говорится в материале.
Отмечается, что инициатива может проложить путь к принятию в ЕС законодательства или других нормативных актов, обязывающих платформы не допускать к регистрации детей младше определённого возраста.
Ранее сообщалось, что власти Австралии намерены вдвое увеличить максимальные штрафы для социальных платформ, если они сохранят возможность для детей младше 16 лет создавать и использовать аккаунты.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что наиболее активными сторонниками запрета социальных сетей для подростков являются политики с низким уровнем общественного одобрения.