Нетаньяху: Израиль готов отказаться от финансовой помощи США

Нетаньяху охарактеризовал помощь из Вашингтона как «социальное пособие», которое более не является необходимым.
«Наша экономика больше не является малой экономикой, мы можем финансировать эту долю процента нашего ВВП, которую получаем от Соединенных Штатов», — приводит издание слова премьер-министра.
Кроме того, в ходе выступления глава правительства сделал ряд заявлений по вопросам региональной безопасности. Он высказался против создания палестинского государства. Комментируя военные действия против Ирана, Нетаньяху заявил: «Мы дважды вторгались в Иран, чтобы спастись от уничтожения. Если потребуется, будет и третий раз». Также премьер-министр уведомил, что израильские вооруженные силы останутся на территории Ливана до тех пор, пока «Хезболла» будет расцениваться как угроза.