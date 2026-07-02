Нетаньяху: Израиль готов отказаться от финансовой помощи США

Кроме того, в ходе выступления глава правительства сделал ряд заявлений по вопросам региональной безопасности. Он высказался против создания палестинского государства. Комментируя военные действия против Ирана, Нетаньяху заявил: «Мы дважды вторгались в Иран, чтобы спастись от уничтожения. Если потребуется, будет и третий раз». Также премьер-министр уведомил, что израильские вооруженные силы останутся на территории Ливана до тех пор, пока «Хезболла» будет расцениваться как угроза.