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Россия призвала к гарантиям неприменения силы между странами Закавказья

Россия призвала принять практические меры безопасности для Абхазии и Южной Осетии, которые бы юридически гарантировали неприменение силы между ними и Грузией. Об этом сообщил МИД России по итогам 67-го раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ), прошедшего 30 июня — 1 июля в Женеве.

Россия призвала принять практические меры безопасности для Абхазии и Южной Осетии, которые бы юридически гарантировали неприменение силы между ними и Грузией. Об этом сообщил МИД России по итогам 67-го раунда Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ), прошедшего 30 июня — 1 июля в Женеве.

Заключение подобного соглашения придало бы импульс переговорному процессу, отметили в ведомстве. Представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США подтвердили приверженность продолжению работы в формате МДЗ.

Российская сторона положительно охарактеризовала обстановку на границах, связав это с устойчивой работой каналов связи. По итогам встречи стороны достигли предварительной договоренности провести следующий раунд Международных дискуссий в ноябре этого года.

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