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Слюсарь: в шести районах Ростовской области сбили более 25 БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении более 25 беспилотников в шести районах региона.

Источник: RT на русском

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении более 25 беспилотников в шести районах региона.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены больше двух с половиной десятков БПЛА в шести районах области», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, дроны сбиты в Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском и Тарасовском районах региона.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее губернатор Ленинградкой области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении семи беспилотников над регионом.

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