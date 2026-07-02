«Задача очень сложная»: в Совфеде рассказали о требованиях к переговорщику ЕС с Россией

ЕС будет непросто подобрать кандидата для переговоров с Россией, поскольку такой представитель не должен быть связан с антироссийским курсом последних лет. Об этом заявил зампред Совфеда РФ Константин Косачев.
Сенатор уточнил, что потенциальный переговорщик должен одновременно обладать авторитетом в Европе и быть приемлемым для России. При этом важным условием является отсутствие ассоциаций с политикой ЕС в отношении Москвы в предыдущие годы.
«Это [возможные переговоры], конечно же, должно подразумевать, что с той стороны будет человек, отвечающий двум требованиям И найти такого человека — это задача очень сложная», — сказал Косачев в интервью ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза с Москвой любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России. Он предложил в качестве кандидатуры бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера.