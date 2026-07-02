Игрок Сенегала сообщил, что покидает сборную из-за тренера после вылета с ЧМ-2026

Полузащитник сборной Сенегала Пап Гейе сообщил, что покидает национальную команду.
«Я ещё вернусь, чтобы сказать вам несколько слов по поводу вылета… но сейчас я объявляю, что пока у руля находится этот тренерский штаб, я беру паузу в выступлениях за сборную», — написал Гейе.
Встреча, проходившая на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, завершилась со счётом 3:2. До 86-й минуте бельгийцы уступали 0:2, затем Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс вернули равенство в игре. Последний поставил окончательную точку, на 120+5-й минуте реализовав 11-метровый удар.
Ранее Лукаку рассказал, почему не стал бить пенальти в матче с Сенегалом.