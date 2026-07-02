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В МИД оценили попытки недружественных стран восстановить связи с Приморьем

Волосастов: недружественные страны хотят восстановить связи с Приморьем.

Источник: Комсомольская правда

Недружественные страны начали пытаться возобновить связи с Приморским краем. Об этом заявил и. о. представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов.

«Последний год мы видим однозначное стремление ряда недружественных государств к восстановлению хоть каких-то связей с Приморьем», — сказал он для РИА Новости.

По словам дипломата, эти государства оказались заложниками собственной антироссийской политики. Четыре года их гражданам внушали страхи по поводу России, а теперь приходится опровергать эти мифы, добавил собеседник агентства.

Волосатов отметил, что официальный представитель МИД Мария Захарова уже высказывалась по этому поводу. Дипломат подчеркнул: не Россия разрушала эти связи, поэтому и восстанавливать их не ей. Москва готова к диалогу, но никого упрашивать не намерена.

Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, Москва готова на взаимоуважительный диалог с любой страной.

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