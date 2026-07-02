В МИД оценили попытки недружественных стран восстановить связи с Приморьем

Волосатов отметил, что официальный представитель МИД Мария Захарова уже высказывалась по этому поводу. Дипломат подчеркнул: не Россия разрушала эти связи, поэтому и восстанавливать их не ей. Москва готова к диалогу, но никого упрашивать не намерена.