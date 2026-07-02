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Боец Перс: российские морпехи ликвидировали ДРГ с иностранными документами

Военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки российских войск «Центр» на Добропольском направлении уничтожили ДРГ, у участников которой после боя были обнаружены документы западных стран.

Военнослужащие 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки российских войск «Центр» на Добропольском направлении уничтожили ДРГ, у участников которой после боя были обнаружены документы западных стран.

Об этом сообщил РИА Новости боец с позывным Перс.

Морпех рассказал, что после продолжительной перестрелки российские бойцы решили применить БПЛА для поражения противника.

«Мы поняли, что слишком рискованно перестреливаться с ними. “Птичкой” (дроном. — RT) посмотрели, где он (противник. — RT) точно сидит. Сделали сброс, он начал двигаться, его FPV-дрон добил. Потом мы подбежали, пару гранат туда закинули», — поделился военный.

После боя бойцы ВС России осмотрели тела погибших и нашли у них документы западных стран.

Перс добавил, что участники ДРГ были экипированы снаряжением и вооружением преимущественно стран НАТО.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в зоне СВО зафиксирован рост количества наёмников из стран Латинской Америки, воюющих за ВСУ.

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