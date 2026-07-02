Косачев: из меморандума США и Ирана рано делать выводы о победе

Ситуация в отношениях между США и Ираном в конечном итоге «не будет такой, какой она была до начала боевых действий», считает зампред СФ. «И кто здесь для себя извлечет большую пользу, а кто просто молчаливо согласится, что он уступил, — это покажет только время, и не факт, что это произойдет в течение остающихся от 60-дневного срока дней. Не факт, потому что мы видим, что вновь пошла эскалация, вновь пошли какие-то обменные удары, хотя они пока носят локальный характер. Опять идет эскалация в отношении третьих стран», — добавил он.