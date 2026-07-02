Косачев: из меморандума США и Ирана рано делать выводы о победе

МОСКВА. 2 июля. /ТАСС/. Рано делать выводы из подписанного США и Ираном меморандума о взаимопонимании, поскольку документ был подогнан к определенной дате и стороны молча согласились вынести за скобки все спорные вопросы на 60 дней. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
«Какие-то выводы делать совершенно точно преждевременно, потому что, с моей точки зрения, меморандум — это документ, который был подогнан к определенной дате — ко дню рождения американского президента, и стороны молчаливо согласились все спорные вопросы, по-настоящему спорные, там, где идет радикальное столкновение позиций сторон, — их вынести за скобки в этот 60-дневный период», — сказал парламентарий.
В настоящее время неизвестно, какими будут окончательные договоренности между США и Ираном, в том числе по эксплуатации Ормузского пролива, обращению с ядерным топливом и другим стратегически важным вопросам, объяснил парламентарий. «Есть масса вопросов, которые пока не подлежат какому-либо пониманию. Если нет понимания в этих вопросах, нет и не может быть понимания в том, кто здесь больше выиграл и кто здесь больше проиграл», — считает он.
В то же время, по мнению Косачева, данная ситуация выглядит «не очень здорово» для США. «Потому что, называя вещи своими именами, они не добились тех целей, которые ставили, начиная и в прошлом году 12-дневную войну и в этом году боевую операцию против Ирана. Эти цели не достигнуты, что бы на этот счет не заявлял президент [США Дональд] Трамп», — сказал он.
Ситуация в отношениях между США и Ираном в конечном итоге «не будет такой, какой она была до начала боевых действий», считает зампред СФ. «И кто здесь для себя извлечет большую пользу, а кто просто молчаливо согласится, что он уступил, — это покажет только время, и не факт, что это произойдет в течение остающихся от 60-дневного срока дней. Не факт, потому что мы видим, что вновь пошла эскалация, вновь пошли какие-то обменные удары, хотя они пока носят локальный характер. Опять идет эскалация в отношении третьих стран», — добавил он.