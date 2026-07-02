МО: ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве

Российские войска в ответ на теракты ВСУ нанесли массированный удар возмездия по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Вооружёнными силами Российской Федерации, в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, нанесён массированный удар…, в результате которого поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области», — говорится в заявлении ведомства.
В министерстве уточнили, что удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, а также ударными БПЛА.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Павлограде Днепропетровской области и в Сумах. Кроме того, поступала информация о взрывах в Киеве и Черкассах.