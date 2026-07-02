Конгрессмены США обвинили Южную Корею в дискриминационных нападках на Coupang

Ранее в офисах компании прошли полицейские обыски. В докладе отмечается, что в прошлом месяце южнокорейские власти оштрафовали Coupang на $410 млн, что подается как «самый крупный штраф, когда-либо наложенный на одну компанию». Также в тексте говорится про обременительные нормативные требования, затрудняющие эффективную конкуренцию с корейскими компаниями. Данный подход в докладе назван причиной падения рыночной капитализации маркетплейса более чем на 40%. Тем самым, по мнению авторов, Сеул нарушает недавнее торговое соглашение с Вашингтоном.