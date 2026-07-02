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Главный тренер США Почеттино: почему мы бы нам не выиграть чемпионат мира по футболу?

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной в матче 1/16 финала чемпионата мира.

«Я так горжусь. Игроки заслужили всё. То, как мы боролись против очень хорошей команды, очень сильной команды. Я так горжусь всеми своими игроками», — сказал он.

На вопрос о возможной борьбе за трофей Почеттино ответил следующим образом: «Почему бы нам этого не сделать?» — цитирует специалист.

США обыграли Боснию и Герцеговину и пробились в ⅛ финала ЧМ-2026. Встреча завершилась со счётом 2:0. В следующем раунде хозяева сыграют со сборной Бельгии.

Ранее сообщалось, что российский блогер проиграл более 30 млн рублей из-за победы сборной США в матче ЧМ-2026.

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