Главный тренер США Почеттино: почему мы бы нам не выиграть чемпионат мира по футболу?

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной в матче 1/16 финала чемпионата мира.
«Я так горжусь. Игроки заслужили всё. То, как мы боролись против очень хорошей команды, очень сильной команды. Я так горжусь всеми своими игроками», — сказал он.
На вопрос о возможной борьбе за трофей Почеттино ответил следующим образом: «Почему бы нам этого не сделать?» — цитирует специалист.
США обыграли Боснию и Герцеговину и пробились в ⅛ финала ЧМ-2026. Встреча завершилась со счётом 2:0. В следующем раунде хозяева сыграют со сборной Бельгии.
Ранее сообщалось, что российский блогер проиграл более 30 млн рублей из-за победы сборной США в матче ЧМ-2026.