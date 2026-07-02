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МО: ВС России в ходе ударов поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

Российские войска в ходе ударов возмездия поразили инфраструктуру военных аэродромов в ряде областей Украины.

Российские войска в ходе ударов возмездия поразили инфраструктуру военных аэродромов в ряде областей Украины.

Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

В министерстве также заявили, что ВС России в ответ на теракты ВСУ нанесли массированный удар возмездия по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Павлограде Днепропетровской области и в Сумах. Кроме того, поступала информация о взрывах в Киеве и Черкассах.