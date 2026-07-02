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МИД: недружественные страны пытаются восстановить связи с Приморским краем

Недружественные страны начали стремиться к восстановлению связей с Приморским краем, заявил и.о. представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов.

Недружественные страны начали стремиться к восстановлению связей с Приморским краем, заявил и.о. представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов.

«Последний год мы видим однозначное стремление ряда недружественных государств к восстановлению хоть каких-то связей с Приморьем», — сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Волосастов отметил, что эти страны стали заложниками антироссийской политики.

Ранее японский депутат от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Сёдзи Нисида заявил о важности налаживания отношений с Россией, так как США уже не контролируют весь мир.

Российский посол в Японии Николай Ноздрёв отмечал, что Москва остаётся открытой для диалога с Токио.

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