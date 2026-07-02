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Лукашенко: белорусский лес — национальный бренд

МИНСК, 2 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил действующих сотрудников и ветеранов лесной отрасли с круглой датой — 90-летием образования руководящего органа лесного хозяйства, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Национальный парк "Беловежская пуща"

В своем поздравлении президент подчеркнул, что за 90 лет лесная сфера прошла сложный, но плодотворный путь. Сегодня белорусские леса являются не просто природным достоянием, а настоящим национальным брендом и визитной карточкой страны, сохраненным благодаря труду человека.

Особое внимание глава государства акцентировал на впечатляющих результатах, с которыми отрасль подошла к юбилею. Так, лесистость республики достигла рекордного показателя в 40,5%, отметил глава государства.

«На каждого жителя Беларуси приходится более гектара леса, что вдвое выше среднемирового показателя», — обратил внимание Лукашенко.

Эти цифры, по мнению президента, — заслуга коллектива профессионалов, для которых лес стал истинным жизненным призванием.

Лукашенко адресовал теплые слова признательности ветеранам-лесоводам, сумевшим в свое время заложить надежный фундамент для дальнейшего развития отрасли, и нынешнему поколению работников за их преданность делу и искреннюю привязанность к белорусской природе.

Президент выразил уверенность, что и впредь специалисты будут достойно справляться с задачами по грамотному использованию, сбережению и увеличению лесных массивов. Он пожелал всем причастным к празднику здоровья, счастья, мирного неба и дальнейших профессиональных успехов.

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