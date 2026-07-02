Лукашенко: белорусский лес — национальный бренд

В своем поздравлении президент подчеркнул, что за 90 лет лесная сфера прошла сложный, но плодотворный путь. Сегодня белорусские леса являются не просто природным достоянием, а настоящим национальным брендом и визитной карточкой страны, сохраненным благодаря труду человека.
Особое внимание глава государства акцентировал на впечатляющих результатах, с которыми отрасль подошла к юбилею. Так, лесистость республики достигла рекордного показателя в 40,5%, отметил глава государства.
«На каждого жителя Беларуси приходится более гектара леса, что вдвое выше среднемирового показателя», — обратил внимание Лукашенко.
Эти цифры, по мнению президента, — заслуга коллектива профессионалов, для которых лес стал истинным жизненным призванием.
Лукашенко адресовал теплые слова признательности ветеранам-лесоводам, сумевшим в свое время заложить надежный фундамент для дальнейшего развития отрасли, и нынешнему поколению работников за их преданность делу и искреннюю привязанность к белорусской природе.
Президент выразил уверенность, что и впредь специалисты будут достойно справляться с задачами по грамотному использованию, сбережению и увеличению лесных массивов. Он пожелал всем причастным к празднику здоровья, счастья, мирного неба и дальнейших профессиональных успехов.