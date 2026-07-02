Лукашенко: белорусский лес — национальный бренд

В своем поздравлении президент подчеркнул, что за 90 лет лесная сфера прошла сложный, но плодотворный путь. Сегодня белорусские леса являются не просто природным достоянием, а настоящим национальным брендом и визитной карточкой страны, сохраненным благодаря труду человека.