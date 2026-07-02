В Иркутской области идет подготовка к единому дню голосования

Назначено девять кампаний: выборы депутатов Государственной Думы, довыборы в Заксобрание (округ № 18) и семь муниципальных избирательных кампаний (выборы депутатов дум Катангского и Шелеховского муниципальных округов, довыборы по одному депутату в думы Братска, Братского района, Нижнеилимского муниципального округа, двух депутатов думы Тулунского района и двух депутатов в пятимандатном округе в думу Эхирит-Булагатского района).
Выборы в Госдуму назначены указом президента 16 июня. Избираются 225 депутатов — по одномандатным округам, 225 — по федеральному округу (партсписки).
Всего на территории региона образовано четыре одномандатных округа. Полномочия всех четырех окружных комиссий возложены на облизбирком. В этот раз, в отличие от прошлых двух кампаний в Госдуму, к одномандатным округам в Иркутской области не прикрепляли россиян, проживающих за рубежом. Они теперь голосуют только по федеральному округу, сообщает пресс-служба облизбиркома.
Участвовать в выборах в Госдуму могут 17 партий. Освобождены от сбора подписей избирателей 11 партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Яблоко», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», Партия прямой демократии.
Не позднее 18 часов по московскому времени 12 июля партии должны представить свои списки кандидатов в ЦИК России. Не позднее 18 июля списки партий заверят. До 5 августа необходимо представить документы на регистрацию федеральных списков в ЦИК России и документы от одномандатников — в окружные комиссии. Период регистрации списков и кандидатов завершится к 16 августа.
Принято постановление ЦИК России о голосовании на выборах депутатов Госдумы и всех совмещенных с ними выборов в течение трех дней −18, 19 и 20 сентября.
Довыборы в Законодательное Собрание Иркутской области назначены 17 июня, постановление об этом опубликовано 22 июня. Период выдвижения начался с 23 июня.
По решению ЦИК России дистанционное электронное голосование (ДЭГ) применяться на этих выборах в Иркутской области не будет.