В Иркутской области идет подготовка к единому дню голосования

Всего на территории региона образовано четыре одномандатных округа. Полномочия всех четырех окружных комиссий возложены на облизбирком. В этот раз, в отличие от прошлых двух кампаний в Госдуму, к одномандатным округам в Иркутской области не прикрепляли россиян, проживающих за рубежом. Они теперь голосуют только по федеральному округу, сообщает пресс-служба облизбиркома.