Президент Кабо-Верде сделал заявление перед игрой с Аргентиной на ЧМ-2026

"Я надеюсь, что Кабо‑Верде продолжит играть на том же уровне. Мы приехали на чемпионат мира, чтобы самим писать свою судьбу и встретиться с действующими чемпионами. Мы выйдем против Аргентины и Месси с той же решимостью и желанием победить.