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Президент Кабо-Верде сделал заявление перед игрой с Аргентиной на ЧМ-2026

Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш прокомментировал предстоящий матч национальной команды со сборной Аргентины в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш прокомментировал предстоящий матч национальной команды со сборной Аргентины в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

"Я надеюсь, что Кабо‑Верде продолжит играть на том же уровне. Мы приехали на чемпионат мира, чтобы самим писать свою судьбу и встретиться с действующими чемпионами. Мы выйдем против Аргентины и Месси с той же решимостью и желанием победить.

Я считаю, что Кабо‑Верде может победить со счётом 1:0", — заявил глава государства.

Напомним, что Кабо-Верде — самая малонаселённая страна, сборная которой когда-либо выходила в плей-офф ЧМ. В этом островном государстве проживают всего 525 тыс. человек.

В 1/16 финала команда встретится с Аргентиной. Игра пройдёт 4 июля.

Ранее Лионель Скалони оценил предстоящий матч с Кабо-Верде в первом раунде плей-офф.