Опубликован закон об амнистии: кого освободят от уголовной ответственности

совершивших коррупционные преступления;совершивших террористические преступления;совершивших экстремистские преступления либо преступления, содержащие признаки экстремизма;совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от 14-ти до 18-ти лет;совершивших пытки;наказание которым назначено при рецидиве или опасном рецидиве преступлений;которым назначено пожизненное лишение свободы;совершивших преступления в составе преступной группы, организованной группы, преступной организации, преступного сообщества, транснациональной организованной группы, транснациональной преступной организации, транснационального преступного сообщества, террористической группы, экстремистской группы, банды или незаконного военизированного формирования;в отношении которых наказание исполнено и отбывших наказание;совершивших уголовные правонарушения, при совокупности которых одно из них не подпадает под действие настоящего Закона;совершивших умышленные преступления во время отбывания наказания и ряд других.