TWZ: США вывели с базы в Британии бомбардировщики B-52 Stratofortress

Во время активной фазы американской военной операции против Ирана в Фэрфорде были размещены 15 бомбардировщиков B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress. Они применялись для нанесения ударов по ключевым иранским объектам, включая защищенные места хранения и производства баллистических ракет и беспилотников.