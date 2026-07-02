Дмитрий Патрушев: Мероприятия по сохранению Байкала и его ресурсов дают результаты

«Байкал — одно из самых красивых мест на нашей планете. В то же время данная территория играет существенную роль в социально-экономическом развитии местных субъектов, а также является знаковым туристическим центром нашей страны. Поэтому на государственном уровне необходимо обеспечить баланс, который сохранит уникальную экосистему и при этом позволит развивать регионы во благо людей. Решение такой задачи требует комплексного подхода и взаимодействия на всех уровнях. В последние годы с этой целью системно совершенствуется законодательство, а также реализуется комплекс природоохранных мероприятий. Из федерального бюджета на них уже выделено более 46 миллиардов рублей», — сказал Дмитрий Патрушев.