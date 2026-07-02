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Сенатор Косачев исключил компромиссы по первопричинам конфликта на Украине

Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев исключил компромиссы по первопричинам конфликта на Украине.

Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев исключил компромиссы по первопричинам конфликта на Украине.

В интервью ТАСС он заявил, что у Москвы есть готовность к возобновлению переговоров по Украине, к обсуждению всего комплекса вопросов, а также к тому, чтобы «в конечном итоге идти на какие-то компромиссы».

При этом, по словам сенатора, устранение первопричин конфликта не может быть темой для компромиссов в рамках переговоров.

«Моя личная убеждённость, как гражданина Российской Федерации, по этим вопросам: соблюдения прав людей, обеспечения безопасности Российской Федерации — никаких компромиссов быть просто не может», — добавил Косачев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва намерена вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине только с теми, кто действительно заинтересован в достижении мира, и не приемлет шантажа и ультиматумов.

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