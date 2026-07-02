Сенатор Косачев исключил компромиссы по первопричинам конфликта на Украине

Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев исключил компромиссы по первопричинам конфликта на Украине.
В интервью ТАСС он заявил, что у Москвы есть готовность к возобновлению переговоров по Украине, к обсуждению всего комплекса вопросов, а также к тому, чтобы «в конечном итоге идти на какие-то компромиссы».
При этом, по словам сенатора, устранение первопричин конфликта не может быть темой для компромиссов в рамках переговоров.
«Моя личная убеждённость, как гражданина Российской Федерации, по этим вопросам: соблюдения прав людей, обеспечения безопасности Российской Федерации — никаких компромиссов быть просто не может», — добавил Косачев.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва намерена вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине только с теми, кто действительно заинтересован в достижении мира, и не приемлет шантажа и ультиматумов.