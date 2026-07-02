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В Норвегии назвали рецепт разрушения Украины

Расширение западных военных блоков может привести к разрушению Украины. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

Он прокомментировал призыв немецкого депутата Тино Хрупалла к достижению мира с Россией и формированию нового европейского порядка.

По словам Дизена, игнорирование российских интересов лишь усиливают риск дальнейшей эскалации конфликта.

«Расширение военных блоков с нулевой суммой и лозунги “мир через силу” — это рецепт войны и разрушения Украины», — подчеркнул он.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский предупредил, что Евросоюз планирует напрямую вступить в конфликт с Россией после поражения Украины. По его мнению, сценарий следующий: когда Украина будет разгромлена, на тропу войны против России уже не косвенно, а напрямую встанут европейские страны.

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