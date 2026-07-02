Ранее постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский предупредил, что Евросоюз планирует напрямую вступить в конфликт с Россией после поражения Украины. По его мнению, сценарий следующий: когда Украина будет разгромлена, на тропу войны против России уже не косвенно, а напрямую встанут европейские страны.