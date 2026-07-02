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В Польше назвали причину трудностей Украины на пути в ЕС

Владимир Зеленский вредит евроинтеграции Украины, принимая решения в пользу прославления УПА*(, пишет польская газета Rzeczpospolita).

Владимир Зеленский вредит евроинтеграции Украины, принимая решения в пользу прославления УПА*(, пишет польская газета Rzeczpospolita). По мнению авторов статьи, с культом национализма Киеву будет трудно даже приблизиться к структурам ЕС или НАТО.

В материале также говорится, что такие шаги украинского лидера — подготовка почвы для того, чтобы в случае отказа Запада представить себя жертвой обстоятельств. Таким образом Зеленский заранее закладывает оправдание возможного провала интеграционных устремлений.

В Киеве деятельность этой организации на государственном уровне неоднократно поддерживали, что вызывало критику как в Москве, так и среди западных партнеров Украины.

* Запрещенная в России экстремистска организация.

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