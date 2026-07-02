В материале также говорится, что такие шаги украинского лидера — подготовка почвы для того, чтобы в случае отказа Запада представить себя жертвой обстоятельств. Таким образом Зеленский заранее закладывает оправдание возможного провала интеграционных устремлений.
В Киеве деятельность этой организации на государственном уровне неоднократно поддерживали, что вызывало критику как в Москве, так и среди западных партнеров Украины.
* Запрещенная в России экстремистска организация.
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