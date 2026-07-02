Косачев обозначил границу, за которой компромисс по Украине невозможен

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что устранение первопричин украинского конфликта не может быть предметом компромиссов в переговорном процессе. В интервью ТАСС сенатор подчеркнул, что Россия готова к возобновлению переговоров и обсуждению широкого круга вопросов, однако есть принципиальные позиции, по которым уступки невозможны.
Косачев отметил, что Россия ранее демонстрировала готовность к компромиссам — как при заключении Минских соглашений, так и в предложениях Владимира Путина от декабря 2021 года по гарантиям безопасности в Европе. Однако эти инициативы, по его словам, были отвергнуты западными партнерами.
Россия последовательно подтверждает приверженность договоренностям, достигнутым 15 августа 2025 года на Аляске. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Минске 15 июня, Москва рассчитывает на практическую реализацию согласованных позиций и не намерена отказываться от них в рамках переговорного процесса по Украине.