Косачев обозначил границу, за которой компромисс по Украине невозможен

Косачев отметил, что Россия ранее демонстрировала готовность к компромиссам — как при заключении Минских соглашений, так и в предложениях Владимира Путина от декабря 2021 года по гарантиям безопасности в Европе. Однако эти инициативы, по его словам, были отвергнуты западными партнерами.