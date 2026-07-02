Тренеру ДР Конго прямо на пресс-конференции сообщили о смерти отца

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Десабр узнал о смерти своего отца сразу после поражения от Англии в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026.
Об этом ему сообщил пресс-атташе сборной ДР Конго во время общения с журналистами. Пресс-атташе решил закончить пресс-конференцию словами соболезнования главному тренеру, но вызвал у него недоумение.
Специалист, узнав новость, ограничился коротким: «Спасибо».
Встреча в Атланте завершилась со счётом 2:1 в пользу английской команды. Во втором раунде плей-офф подопечные Томаса Тухеля встретятся со сборной Мексики.
Ранее сообщалось, что у помощника тренера сборной Португалии умер отец, специалист покинет США.