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Тренеру ДР Конго прямо на пресс-конференции сообщили о смерти отца

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Десабр узнал о смерти своего отца сразу после поражения от Англии в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Десабр узнал о смерти своего отца сразу после поражения от Англии в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

Об этом ему сообщил пресс-атташе сборной ДР Конго во время общения с журналистами. Пресс-атташе решил закончить пресс-конференцию словами соболезнования главному тренеру, но вызвал у него недоумение.

Специалист, узнав новость, ограничился коротким: «Спасибо».

Встреча в Атланте завершилась со счётом 2:1 в пользу английской команды. Во втором раунде плей-офф подопечные Томаса Тухеля встретятся со сборной Мексики.

Ранее сообщалось, что у помощника тренера сборной Португалии умер отец, специалист покинет США.

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