Жителям Подмосковья выплатят по 5000 рублей к полувековому юбилею свадьбы

Жителям Московской области выплатят по 5 тыс. рублей к полувековому юбилею свадьбы.
Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве социального развития Подмосковья.
«Супружеские пары, проживающие в Московской области, могут получить единовременную выплату в честь юбилея свадьбы», — заявили в ведомстве.
В министерстве заявили, что выплата начинается с 5 тыс. рублей за 50 лет совместной жизни и увеличивается с каждой новой круглой датой.
Мерой поддержки воспользовались уже 5503 семьи.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал в беседе с RT, что в ряде российских регионов установлены дополнительные выплаты парам, которые находятся в браке много лет.
Кроме того, директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT объяснил, какие критерии необходимо соблюсти для получения ежегодной семейной выплаты.