Мэр Иркутска Руслан Болотов подписал соглашение с союзом строителей

В мэрии областного центра состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Иркутска и «Союзом строителей Иркутской области».
Оно отражает общие цели по созданию условий для развития строительной отрасли на территории города.
В мероприятии приняли участие мэр Руслан Болотов, президент Союза строителей Иркутской области Виктор Ильичев, генеральный директор Союза строителей Иркутской области Мирослава Курмель.
«Хочу поблагодарить вас за многолетнюю совместную работу. Вместе реализуем нацпроекты, внедряем передовые отечественные технологии в проектировании жилья, инженерных коммуникаций, благоустраиваем парки и скверы. Мы одни из первых в Сибири и на Дальнем Востоке начали реализацию механизма развития застроенных территорий. На смену ему пришло комплексное развитие. Сейчас у нас восемь договоров по КРТ. Это одно из самых перспективных направлений деятельности без использования бюджетных средств. Подписывая соглашение, мы надеемся, что Союз строителей Иркутской области и его участники примут активное участие в реализации этого механизма. Мы, в свою очередь, будем создавать для инвесторов благоприятные условия, продолжим оказывать поддержку социально ответственному бизнесу», — подчеркнул Руслан Болотов.
Глава города отметил, что строителям есть чем гордиться. В прошлом году была построена самая большая школа в Прибайкалье и первый в Иркутске трехэтажный детский сад.
По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» расселено почти 113 тысяч квадратных метров аварийного фонда: из старого жилья переехало более 2,5 тысяч семей: это почти семь тысяч человек.
«Строительная отрасль — это больше, чем строительство домов. Это основа развития города, его экономики и социальной инфраструктуры, это среда, в которой люди живут, работают, создают семьи и строят свое будущее. Именно поэтому подписание соглашения для нас — логичное продолжение уже сложившегося сотрудничества с администрацией Иркутска. Оно создает дополнительные возможности для объединения компетенций мэрии и профессионального строительного сообщества, совместной выработки решений и реализации проектов, которые будут способствовать повышению качества жизни иркутян», — сказал Виктор Ильичев.
Как сообщает пресс-служба мэрии, соглашение предполагает взаимодействие сторон по созданию условий для развития строительной отрасли в Иркутске, в том числе проведение совместных рабочих встреч, круглых столов и других мероприятий в целях выработки предложений по вопросам поддержки жилищного строительства. Кроме того, членов Союза строителей Иркутской области будут привлекать к участию в масштабных инвестиционных проектах и проектах комплексного развития территорий.
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